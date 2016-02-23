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بالفيديو #ليلة_الأبطال – هل استحق بايرن الحصول على ركلة جزاء أمام يوفنتوس؟

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بالفيديو #ليلة_الأبطال – هل استحق بايرن الحصول على ركلة جزاء أمام يوفنتوس؟ بالفيديو #ليلة_الأبطال – هل استحق بايرن الحصول على ركلة جزاء أمام يوفنتوس؟

شهدت الدقائق الأولى من مباراة يوفنتوس وبايرن ميونيخ لقطة مثيرة للجدل حيث طالب الأخير الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة روبرت ليفاندوفسكي.

ويستضيف يوفنتوس منافسه بايرن ميونيخ في ملعب يوفنتوس ستاديوم يوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسدد أرتورو فيدال الكرة مباشرة على يمناه تصدى لها جيانلويجي بوفون لترتد إلى آريين روبن الذي أرسل تمريرة عرضية من الناحية اليمنى.

حاول ليفاندوفسكي مقابلة التمريرة ولكن تمت إعاقته من قبل جيورجيو كيلليني ليطالب المهاجم البولندي الحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستكمال اللعب.

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فيديو اليوم السابع

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