بالصور.. انتهاء مؤتمر "النانوتكنولوجى" بجامعة بنها

أكد الدكتور مصطفى السيد، خبير علاج السرطان بجزيئات الذهب، أن تجارب علاج السرطان بحبيبات الذهب تشهد نجاحا كبيرا، وأكد على نجاح العلاج على الحيوانات مثل الكلاب والقطط، مشيرا إلى الاستمرار فى البحوث والمزيد من التجارب على أنواع مختلفة من الحيوانات قبل التطبيق على الإنسان.

جاء ذالك خلال المؤتمر الدولى الأول لعلوم وهندسة المواد النانومترية الذى نظمته كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها على مدى يومين تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وبحضور العالم المصرى الجليل الدكتور مصطفى السيد كراعى شرفى للمؤتمر وشارك بالمؤتمر الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الكلية.

وكذلك الدكتور السيد القاضى، عميد كلية الهندسة بشبرا، والعديد من قيادات الجامعة والعلماء الأجانب والعرب والمصريين المهتمين بتكنولوجيا النانو والمواد النانومترية، وطلاب كلية الهندسة بشبرا.

وقال الدكتور السيد القاضى عميد كلية الهندسة بشبرا، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين أكثر من ستين بحثا علميا ومقالة عن تكنولوجيا النانو وتطبيقات واستخدامات المواد النانومترية فى التطبيقات الهندسية والكيميائية والفيزيائية والطبية وسيتم استخلاص أهم النتائج لإدراجها فى توصيات المؤتمر للاستفادة منها محليا وعالميا.

وأكد القاضى أن المؤتمر ناقش ما يزيد عن ستين بحثا ومقالة علمية، إضافة إلى سبعة محاضرات وندوات وورش، وعرضت المحاضرات الأخرى إلى أهم النتائج فى تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للمواد النانومترية وأهم تكنولوجيا التحليل والفحص ودراسة سطح التقابل بين حبيبات النانو وأرضية المادة سواء كانت الأرضية بلاستيكية أو معدنية.

وقد نوقش فى المؤتمر العديد من البحوث فى مجال المواد النانومترية المركبة والتحسن فى الخواص الميكانيكية والترابط بين الحبيبات وأرضية المادة واستخدام مواد محفزة لتحسين الترابط بين الحبيبات النانومترية، وفى تطبيقات أخرى تم دراسة كفاءة الموائع النانومترية فى التبريد والتكييف وفى مجالات أخرى تم دراسة تأثير الموائع النانومترية فى التبادل الحرارى.

وفى مجال الفيزياء تمت دراسة تأثير المواد النانومترية على السلوك الفيزيائى للمواد المركبة، وفى مجال الكيمياء تعرضت البحوث لتأثير إضافة المواد المحفزة على تحسين خواص المواد النانومترية، وفى مجال الإنشاءات تم دراسة تأثير المواد النانومترية على كفاءة مواد الإنشاءات والدهانات وتحسن خواص الخرسانات العادية والمسلحة وكيفية استخدام المواد النانومترية فى توفير الطاقة فى المنشآت.

وفى المجال الطبى عرض الدكتور عمرو زاهر جراح القلب بحث عن المشاكل التى تؤدى إلى هبوط كفاءة عضلة القلب وتحليل للإجهادات المؤثرة على القلب والنظريات الهندسية فى أداء عضلة القلب وبعض المقترحات فى تحسين أداء القلب.

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