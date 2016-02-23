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عميد تربية أسون: إنشاء المبنى الجديد تكلف 12 مليون جنيه

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عميد تربية أسون: إنشاء المبنى الجديد تكلف 12 مليون جنيه عميد تربية أسون: إنشاء المبنى الجديد تكلف 12 مليون جنيه
قال الأستاذ الدكتور سعيد القاضى عميد كلية التربية بجامعة أسوان: إن المبنى الجديد الذى افتتحه الأستاذ الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى يمثل إضافة كبيرة للمنظومة التعليمية بكلية التربية بأسوان.

وأكد عميد كلية التربية بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن المبنى الجديد تكلف إنشاؤه حوالى 12 مليون جنيه ويقع على مساحة 1500 متر مربع ويضم أربع طوابق ويشتمل على أربع مدرجات دراسية و8 قاعات دراسية ومعامل و68 مكتبا إداريا بواقع 17 مكتبا بكل طابق، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص طابق لاستضافة كلية التربية النوعية لحين استكمال المبنى الخاص بها.

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