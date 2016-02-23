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مقتل وإصابة 6 عناصر من المجلس العسكرى بصبراتة جراء الإشتباكات مع مسلحين

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مقتل وإصابة 6 عناصر من المجلس العسكرى بصبراتة جراء الإشتباكات مع مسلحين مقتل وإصابة 6 عناصر من المجلس العسكرى بصبراتة جراء الإشتباكات مع مسلحين
لقى عنصران من المجلس العسكرى بمدينة صبراتة الليبية مصرعهما وأصيب أربعة آخرون،جراء الاشتباكات مع مجموعة مسلحة بمنطقة النهضة بضواحى صبراتة.

وأكد مصدر عسكرى اليوم، مقتل اثنين وجرح أربعة من المجلس فى اشتباكات مع مجموعة مسلحة فى منطقة النهضة بضواحى صبراتة.

وأضاف ان الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الساعة وسط مؤشرات على ارتفاع عد القتلى والجرحى نظرا لقوة الاشتباكات.

يذكر أن مدينة صبراته شهدت قبل أيام غارة جوية شنها سلاح الجو الامريكى استهدفت احد المنازل فى المدينة كان يأوى عددا من عناصر تنظيم داعش الارهابى.
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