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موجيرينى وكوبلر يتفقان فى بروكسل على دعم حكومة الوفاق الليبية

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موجيرينى وكوبلر يتفقان فى بروكسل على دعم حكومة الوفاق الليبية موجيرينى وكوبلر يتفقان فى بروكسل على دعم حكومة الوفاق الليبية
التقت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى فى بروكسل اليوم /الثلاثاء/ ،مع المبعوث الأممى لدى ليبيا ، ناقش الجانبان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، وعلى وجه الخصوص، أهمية ان يكون مجلس النواب قادرا على التصويت بسرعة على اقتراح إنشاء حكومة الوفاق الوطنى.

وأكدت موجيرنى ، فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم، التزام الاتحاد الأوروبى بتقديم مساعدات كبيرة للسلطات الليبية الجديدة فور تنصيب حكومة الوفاق الوطنى التزام الاتحاد الأوروبى بتقديم مساعدات كبيرة للسلطات الليبية الجديدة فور تنصيب حكومة الوفاق الوطنى.

وأتفق الجانبان خلال اللقاء ،على مواصلة العمل معا لضمان أقصى قدر من الدعم لحكومة الوفاق الوطني، واتفاقا على أنه فى نهاية المطاف فقط حكومة مستقرة تتمتع بتأييد واسع النطاق فى جميع أنحاء البلاد ستكون قادرة على التصدى للتحديات الخطيرة، بما فى ذلك التحديات الامنية التى تواجها ليبيا.

كما تطرق النقاش الى الأزمة الاقتصادية والمالية المتردية فى ليبيا والأزمة الإنسانية التى تؤثر على مناطق عدة فى البلاد.
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مصر 365