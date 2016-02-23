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مفاجأة.. البوتوكس أحدث صيحة لعلاج آلام الركبة للرياضيين

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مفاجأة.. البوتوكس أحدث صيحة لعلاج آلام الركبة للرياضيين مفاجأة.. البوتوكس أحدث صيحة لعلاج آلام الركبة للرياضيين
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن البوتوكس ليس فقط لإزالة تجاعيد الوجه، بل يمكن استخدامه لتقليل آلام الركبة التى تصيب العداءين وراكبى الدراجات.
>وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية لندن، أنه فى كثير من الأحيان يعانى راكبو الدراجات من ألم مفصل الركبة الأمامية والجانبية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بحقن فريق من العدائين وراكبى الدراجات بحقنة تدعى “Dysport” وهى نوع من مادة تسمى توكسين البوتولينوم، تحت توجيه الموجات فوق الصوتية تليها جلسات العلاج الطبيعى.

ووجد الباحثون بعد استخدام حقن البوتوكس، انخفاضا كبيرا للألم الذى يواجه العدائين عند إجراء التمارين أو المنافسات الرياضية مع انخفاض أعراض التهاب وآلام المفاصل الموضعية الحادة، التى تمنعهم من استمرار النشاط.

وأضاف التور ديفيد أوركوهارت، المؤلف الرئيسى للدراسة، أن النتائج التى توصلنا إليها تشير إلى أن حقن البوتوكس التى تحتوى على "توكسين البوتولينوم" أحدثت ثورة فى علاج العدائين وراكبى الدراجات.

ونشرت هذه الدراسة فى المجلة الأمريكية للطب الرياضى بالتعاون مع الباحثين والأطباء من مستشفى تشيلسى ومستشفى وستمنستر.

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