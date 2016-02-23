أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو تقدر تشتريه.. حفنة لوز يوميا تساعد على فقدان الوزن وتقضى على سوء التغذية

Google+ Print
لو تقدر تشتريه.. حفنة لوز يوميا تساعد على فقدان الوزن وتقضى على سوء التغذية لو تقدر تشتريه.. حفنة لوز يوميا تساعد على فقدان الوزن وتقضى على سوء التغذية
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا عن أن تناول حفنة من اللوز يوميًا تعزز فقدان اللوزن وتحسن النظام الغذائى وتساعد على تناول الطعام الصحى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 28 أسرة فى شمال فلوريدا، وأوصوا الآباء والأمهات بتناول 50 جم من اللوز كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع، مع تشجيع الأطفال على أكل 30 جم من اللوز كل يوم.

وبعد تناول هذه الكميات وجد الباحثون تحسنًا فى حالات سوء التغذية بنسبة 51%، وفقدان الوزن غير المرغوب فيه بنسبة 80%، مع الحصول على النظام الغذائى الصحى.
>وأوضح الباحثون أن إضافة اللوز إلى الطعام اليومى يعزز فقدان الوزن ويحسن من اختيار نوعية النظام الغذائى.

وأضافت الدكتورة أليسا بيرنز، من قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة فلوريدا، أنه يمكن إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والمكسرات إلى النظام الغذائى لتحسين نوعيته بشكل عام.
>جدير بالذكر أن المكسرات شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا بسبب ارتفاع وفرض ضرائب على السلع الاستفزازية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الأمريكى “Science Daily”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء