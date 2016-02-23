لو تقدر تشتريه.. حفنة لوز يوميا تساعد على فقدان الوزن وتقضى على سوء التغذية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا عن أن تناول حفنة من اللوز يوميًا تعزز فقدان اللوزن وتحسن النظام الغذائى وتساعد على تناول الطعام الصحى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 28 أسرة فى شمال فلوريدا، وأوصوا الآباء والأمهات بتناول 50 جم من اللوز كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع، مع تشجيع الأطفال على أكل 30 جم من اللوز كل يوم.

وبعد تناول هذه الكميات وجد الباحثون تحسنًا فى حالات سوء التغذية بنسبة 51%، وفقدان الوزن غير المرغوب فيه بنسبة 80%، مع الحصول على النظام الغذائى الصحى.

>وأوضح الباحثون أن إضافة اللوز إلى الطعام اليومى يعزز فقدان الوزن ويحسن من اختيار نوعية النظام الغذائى.

وأضافت الدكتورة أليسا بيرنز، من قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة فلوريدا، أنه يمكن إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والمكسرات إلى النظام الغذائى لتحسين نوعيته بشكل عام.

>جدير بالذكر أن أسعار المكسرات شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا بسبب ارتفاع سعر الدولار وفرض ضرائب على السلع الاستفزازية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الأمريكى “Science Daily”.

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