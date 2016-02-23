فيديو | سقوط طائرة ركاب صغيرة في شوارع «لوس أنجلوس»

نجا عدد من المارة بأعجوبة في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، أمس الإثنين، بعد أن تحطمت طائرة صغيرة وسقطت في وسط أحد الشوارع المكتظة.

وقد صور أحد المارة مشهد حطام الطائرة المروع في وسط الشارع. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات بين صفوف المارة أو أي أضرار في السيارات.

ويظهر الفيديو رجال الشرطة في موقع الحادث وهم يحاولون إزالة الحطام من الشارع.

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ويذكر بان الطائرة المنكوبة، وهي من نوع “موني إم 20 جي” تحطمت في شمالي طريق سان فيرناندو في منطقة باكويما بمدينة لوس أنجلوس. وعلى الرغم من الأضرار المادية التي لحقت بالطائرة إلا أن الطيار لم يصب بأي أذى في هذا الحادث.

وقالت الناطقة باسم فوج الإطفاء مارغريت ستيورات: ” لقد كان الطيار محظوظاً جداً، حيث حط بطائرته في شارع واسع. ولحسن الحظ لم يصب بأي أذى في هذا الحادث”

من الجدير بالذكر بأن سبب تحطم الطائرة لم يتضح بعد، إلا أن إدارة الطيران الفدرالية أعلنت بأنها ستجري تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.