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شريط فيديو يظهر تنديد آلاف الشيعة بحكام السعودية فى جنازة

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شريط فيديو يظهر تنديد آلاف الشيعة بحكام السعودية فى جنازة شريط فيديو يظهر تنديد آلاف الشيعة بحكام السعودية فى جنازة

احتج آلاف الشيعة على الأسرة الحاكمة فى أثناء جنازة رجل كان مطلوبا لدى السلطات، وقتل برصاص الشرطة فى حادث أنهى شهورا من الهدوء النسبى فى المنطقة الشرقية بالمملكة.

وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا رميا فى المنطقة الشرقية منذ أوائل عام 2011 عندما نظم الشيعة هناك احتجاجات على مشاركة قوات سعودية فى إنهاء مظاهرات فى البحرين، التى تحكمها عائلة سنية ويغلب الشيعة على سكانها.

وتوفى مرسى الربح "38 عاما"، الذى وصف فى السابق بأنه مطلوب فيما يتصل باضطرابات فى شرق المملكة- يوم السبت- بعد ما قالت الشرطة إنه تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وكان قد تم تعريفه فى السابق باسم إبراهيم الربح.

ويوضح تصوير وضع على موقع يوتيوب على الإنترنت حشدا كبيرا يهتف أثناء جنازة الليلة الماضية، قائلا، "الموت لآل سعود"، وأظهر الفيديو ألوفا من الشبان والشيوخ بينهم كثيرون يرتدون عمامة رجال الدين يسيرون فى شارع ببلدة العوامية.

ومن بين الهتافات التى رددها المشيعون "محاكمة محاكمة.. للعصابة المجرمة"، وأكد ناشطان مقيمان فى المنطقة صحة الفيديو، وقالوا، إن عدد المشاركين فى الجنازة كان أكبر بكثير مما ظهر فى الفيديو.

والربح أحد رجلين قتلا فى مطلع الأسبوع، وقالت الشرطة المحلية إن الرجل الآخر الذى ذكر نشطاء أنه يدعى "على المحروس"، قتل بالرصاص مساء الجمعة فى تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به ولم يعثر على جثته إلا صباح السبت.

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مصر 365

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