صور| ضبط 5 طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك الأدمي في سوهاج

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، من ضبط 5 طن مكرونة “شعرية وكاراتية” غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومضاف إليها ألوان ضارة بالصحة.

وكانت معلومات قد وردت للدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، تفيد قيام أحد الاشخاص بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج بتخرين كمية من المكرونة بمركز تعبئة خاص به وهذا الكمية يشتبه في عدم صلاحيتها. وعلى الفور كلف د. مصطفى والي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بتكليف حملة من مكتب مراقبة الأغذية برئاسة أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية وتمكنت الحملة من ضبط الكمية المذكورة، وبالفحص الظاهري تبين جدية البلاغ.

تم أخذ عينة من الكمية الضبوطة وارسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، وتحرير محضر بالواقعة.