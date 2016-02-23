أهالي المطيعة بأسيوط يتجمهرون على الطريق الزراعي بعد اختفاء فتاتين

قام العشرات من أهالي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، بالتجمهر بوسط طريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام القرية عقب إختفاء طالبتين بالمدرسة الإعدادية من أمام المدرسة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية المديرية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتجمهر العشرات من أهالي قرية المطيعة على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج على خلفية اختفاء طالبتين بالمدرسة الإعدادية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم فتح الطريق وتسيير حركة المرور وأشارت التحريات الأولية أن أهلية الطالبتين تلقوا اتصال هاتفي من سيدة أخبرتهم أن الطفلتين موجودتين بحوزتها وأنهما بخير وعثرت عليهما داخل أحد القطارات وأغلقت الهاتف مما جعل أهليتهم يقومون بقطع الطريق الزراعي.

تم تحرير محضر بالاختفاء، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء الطالبتين وفحص تعاملات والديهما وقرباءهما.