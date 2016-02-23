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افتتاح المؤتمر الإقليمي لتأهيل قيادات الصف الثاني في الأقصر

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افتتاح المؤتمر الإقليمي لتأهيل قيادات الصف الثاني في الأقصر افتتاح المؤتمر الإقليمي لتأهيل قيادات الصف الثاني في الأقصر

محافظ الأقصر محمد بدر – أرشيفية

افتتح سكرتير مساعد محافظة الأقصر مصطفى عبدالرحيم، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتأهيل قيادات الصف الثاني، الذي يعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

حضر افتتاح فعاليات المؤتمر كل من الدكتور ممدوح عبدالمقصود، استشاري وخبير التدريب وتنمية الموارد البشرية ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر محمد شوربجي، ومدير عام المركز المصري للبحوث القانونية والعلمية والتدريب ياسر حسن، وعدد من القيادات ورؤساء الإدارات العليا والقطاعات والوكلاء والعاملين في المستويات الإدارية التنفيذية والوسطى بالمحافظة.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالأساليب الحديثة في معايير الكفاءة واكتشاف المخالفات الإدارية والقانونية ومهارات صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية واكتساب مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري.

وقال مصطفى عبد الرحيم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، إن المؤتمر يأتي تنفيذًا لسياسة الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام والعناية بإعداد القيادات الشبابية لتولي المسئولية وهو الأمر الذي تسعي إليه محافظة الأقصر بقيادة المحافظ محمد بدر.

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