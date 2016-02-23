تقرير برتغالي: مورينيو يشتري منزلا في مانشستر

مازالت الأنباء المتكررة حول اقتراب جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي من تولي مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد تتزايد.

وأشارت صحيفة " Correio da Manha" البرتغالية في تقرير لها إلى أن مورينيو قام بشراء منزل في مدينة مانشستر وذلك بعد اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد.

وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية قد ذكرت في وقت سابق أن مورينيو سيتولي مسؤولية تدريب يونايتد بداية من الموسم المقبل بعد فسخ النادي تعاقده مع لويس فان جال.

يأتي هذا بعدما أكد مورينيو نفسه في وقت سابق أنه لن يتولى مسؤولية تدريب إنتر ميلان الموسم المقبل، مشددا في الوقت ذاته أن عودته للتدريب ستكون قريبا (طالع التفاصيل).