تأجيل محاكمة 10 متهمين فى حرق حجز قسم حلوان للغد لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 10 متهمين متورطين فى حرق حجز قسم شرطة حلوان إلى لجلسة الغد، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كلٍ من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد على، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدى، باسر صبرى، أحمد عبد الكريم.

تعود أحداث الواقعة بنشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين – المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى - داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقى المسجونين، ما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.