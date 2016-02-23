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تقرير- لماذا تقابل مدرب ليستر مع مسؤول ريال مدريد؟

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تقرير- لماذا تقابل مدرب ليستر مع مسؤول ريال مدريد؟ تقرير- لماذا تقابل مدرب ليستر مع مسؤول ريال مدريد؟

تسائل تقرير إسباني هل مقابلة كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي لإيميليو بوتراجوينو مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد يشير إلى اقتراب الأول من قيادة النادي الملكي؟

وحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن المدرب الإيطالي قد شوهد في مطار "أدولفو سواريز" بمدريد رفقة بوتراجينيو.

وكان رانييري يقضي عطلته بإسبانيا أثناء مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الذي ودعه فريقه في وقت سابق أمام توتنام.

وأوضح التقرير أن الاجتماع بين الثنائي قد يكون وديا أو يهدف إلى نقل النادي الملكي لرغبته في انتداب أحد نجوم ليستر مثل جيمي فاردي أو رياض محرز.

وأوضح التقرير أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ربما يقع تحت الضغط في حالة خروجه من دوري أبطال أوروبا، ومع ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري فقد يتولى رانييري المهمة بدء من الموسم المقبل.

في حين أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هو من اختار زيدان لمهمة تدريب الفريق خلفا للمقال رافاييل بينيتث، فقد يستمر الفرنسي رفقة النادي الملكي أيا كانت النتائج هذا الموسم على أن يتم الحكم عليه بدء من الموسم المقبل حسب ما ورد التقرير.

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