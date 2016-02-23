بائع متجول يحاول الانتحار فى القليوبية لمروره بضائقة مادية

أقدم محمود حسن 42 سنة، بائع متجول من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، على الانتحار بالقفز من أعلى صهاريج لمياه الشرب بعزبة الزراعة، وهدد بإلقاء نفسه، بسبب ظروفه المادية والاجتماعية الصعبة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الوقعة العميد مجدى راشد مأمور قسم أول بنها وقوة من القسم وسيارة إسعاف ومطافئ، وأسدى مأمور القسم النصح للمواطن بالنزول والعدول عن قرار الانتحار، وتم اصطحابه إلى القسم وتم تحرير المحضر رقم 734 سنة 2016 أحوال قسم أول بنها، وتم عرضه على النيابة والتى أخلت سبيله.