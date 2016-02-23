صحيفة برتغالية تنشر تفاصيل تعاقد مورينيو مع يونايتد.. وسبب بقاء فان جال

اتفق جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي مع إدارة مانشستر يونايتد على التعاقد لمدة ثلاث سنوات لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكانت صحيفة " Correio da Manha" البرتغالية قد أفادت في وقت سابق بأن مورينيو قام بشراء منزلا في مدينة مانشستر استعدادا لتولي مسؤولية تدريب يونايتد.

وذكرت صحيفة " Diario de Noticias" البرتغالية بأن مورينيو اتفق مع يونايتد على التعاقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ مع الموسم المقبل وذلك مقابل 20 مليون يورو سنويا.

وأوضح التقرير بأن مورينيو سوف يحصل على 5 مليون يورو إضافية حال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن سبب عدم فسخ يونايتد للتعاقد مع المدرب الحالي للفريق لويس فان جال يأتي بسبب أن ذلك الأمر قد يكلفهم دفع 12 مليون و500 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي.

ولكن استدرك التقرير بأن إقالة فان جال تبدو محتملة حال استمرار سوء النتائج خلال الفترة المقبلة.