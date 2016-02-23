بالصور.. انطلاق فعاليات ورشة "سيمبوزيوم أوستراكا" الدولية للنحت بالغردقة

انطلقت اليوم فعاليات ورشة "سيمبوزيوم اوستراكا" الخامس، للنحت الدولى بمدينة الغردقة تحت عنوان "شمس مصر " برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة فنانين ومشاهير النحت من 12 دولة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة منظم السيمبوزيوم، إن الورشة يشارك بها مشاهير النحت من 12 دولة ومنها روسيا وجورجيا وإيطاليا وألبانيا وبيلا روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية ومصر.

وأضاف حميدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تتميز الورشة هذا العام، بتعدد الخامات والموضوعات من حديد خردة ورخام وإعادة المخلفات فى الأعمال الفنية والنحت، مشيرًا إلى أن الورشة سوف تستمر حتى آخر شهر فبراير الجارى، مقدمًا الشكر لمحافظ البحر الأحمر ورجال الأمن بالمحافظة، وسلطات مطار الغردقة الدولى فى تعاونهم، كما تقرر منح مدينة الغردقة مجسما تشكيليا بعنوان "شمس مصر".



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