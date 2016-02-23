استخراج كروت وقود لأصحاب «التوك توك» بالمنيا

أعلن اللواء جمال قناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، أنه سوف يتم استخراج كروت وقود لأصحاب “التوك توك”، بالتنسيق مع وزارة المالية والتموين.

وأوضح «قناوي»، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع لجان من وزارة المالية، سوف تتلقى الأوارق الخاصة باستخراج كروت الوقود، لأصحاب “التوتوك”، وهى مستند إثبات ملكية المركبة، ونموذج لإثبات رقم الشاسية، وصورة البطاقة الشخصية، وذلك بدءً من الأسبوع المقبل، لافتًا أن الكمية التي يحصل عليها أصحاب التوك توك يوميًا غير محددة، وذلك بهدف عدم لجوء سائقي التوك التوك للسوق السوداء للحصول علي الوقود، وتيسيرًا عليهم ومراعاة البعد الاجتماعى.