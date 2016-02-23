مساعد وزير الداخلية للإعلام: سننتهي من تشريعات ضبط الأداء الأمني خلال أسبوعين

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات إن لقاء وزير الداخلية مع المجلس الأعلى للشرطة ناقش ضبط الأداء الأمني ومنع التجاوزات، كما ناقش الاجتماع تغليظ العقوبات في حال أي تجاوزات من رجال الشرطة.

وأضاف أبوبكر عبدالكريم خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن هدف التشريعات المقترحة من قبل الداخلية ضبط الأداء الأمني.. مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية استمر قرابة الـ 4 ساعات.

وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، تغليظالعقوبات في حال أية مخالفات هدفه ضبط الإيقاع الأمني، موضحا أن وزارة الداخلية تخضع للقانون مثل باقي الأجهزة التنفيذية بالدولة.

موضحا أن التجاوزات الفردية من قلة قليلة من أفراد الشرطة لا يمكن أن تسئ لعلاقاتنا مع الشعب.

وأضاف اللواء أبوبكر عبدالكريم “غدا أتوقع اجتماع آخر غدا للمجلس الأعلي للشرطة”.. مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتنهي من التشريعات المطلوبة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين.

وفي سياق آخر، تعليقا على لقاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعدد من النواب، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم إن أعضاء مجلس النواب الذين التقوا بالوزير اليوم عبروا عن احترامهم وتقديرهم لشهداء الشرطة.