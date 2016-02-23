مدير أمن قنا يتفقد عدد من المواقع الأمنية‎

تفقد اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا اليوم الأربعاء، عددًا من الخدمات الأمنية بمركز قنا للاطمئنان على الحالة الأمنية.

توجه اللواء «حسان»، إلى تفقد المرسى السياحى المطل على النيل بمدينة قنا أثناء تواجد 4 بواخر نيلية وعلى متنها عدد من السائحين والتأكيد على القوة الأمنية المكلفة بتأمين السائحين والمرسى باليقظة الشديدة، إضافة إلى تفقد القوات الأمنية المكلفة بتأمين معبد “دندرة” الفرعوني بمركز قنا، وتلقينهم التعليمات الأمنية ومطالبتهم برفع درجات التأمين للسائحين والمعبد واتضح وجود 221 سائح من ختلف الجنسيات زاروا المعبد خلال اليوم. كما تفقد كمين “دندرة” بقرية الترامسة والتشديد بتشديد الإجراءات الأمنية بالكمين.