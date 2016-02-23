فوائد الحبوب الكاملة.. تحافظ على قلبك وتحميك من السرطان

فوائد الحبوب الكاملة للجسم

>

فوائد الحبوب الكاملة فى الوقاية من السرطانات وسكر النوع الثانى

الحبوب الكاملة هى تلك الحبوب التى تضمن للجسم فوائد عظيمة وكما هائلا من العناصر والفيتامينات، تساعده على البناء وزيادة معدل الطاقة، كما أنها تساعد أيضًا فى الحفاظ على الوزن، فضلاً عن أنها مصدر مهم للغاية للكالسيوم المفيد للعظام والألياف.والحبوب الكاملة على سبيل المثال هى القمح والشوفان والشعير وكذلك الأرز البنى، وحسبما توضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، فهذه الحبوب من الأطعمة البالغة الفائدة للجسم والصحة، كما أنها مفيدة للمعدة وصحة الهضم بشكل عام، وفضلاً عن ذلك فهى أيضًا تقى من الكثير من الأمراض أفضل من النشويات الصريحة كالأرز الأبيض والمكرونة.

ومن أهم فوائدها للجسم والصحة فتوضحها أخصائية علاج السمنة والنحافة كالتالى:

* مصدر مهم للغاية للألياف المفيدة للصحة والهضم والجسم

>*تطيل الإحساس بالشبع لفترة طويلة، وبذلك تصبح مفيدة لمتبعى الريجيم والراغبين فى إنقاص الوزن

>*تحسين عملية الهضم بشكل عام، كما تعمل على تنظيم حركة الأمعاء

>*غنية بالكالسيوم وكذلك فيتامين C

>*غنية أيضا بفيتامين B المركب المهم

>*تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

>*تقلل أيضًا من نسب الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون

>*تخفض من نسب السكر فى الدم والدهون الثلاثية فى الجسم

>*تقى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية