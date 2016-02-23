أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد الحبوب الكاملة.. تحافظ على قلبك وتحميك من السرطان

Google+ Print
فوائد الحبوب الكاملة.. تحافظ على قلبك وتحميك من السرطان فوائد الحبوب الكاملة.. تحافظ على قلبك وتحميك من السرطان
الحبوب الكاملة هى تلك الحبوب التى تضمن للجسم فوائد عظيمة وكما هائلا من العناصر والفيتامينات، تساعده على البناء وزيادة معدل الطاقة، كما أنها تساعد أيضًا فى الحفاظ على الوزن، فضلاً عن أنها مصدر مهم للغاية للكالسيوم المفيد للعظام والألياف.

فوائد الحبوب الكاملة للجسم
>

والحبوب الكاملة على سبيل المثال هى القمح والشوفان والشعير وكذلك الأرز البنى، وحسبما توضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، فهذه الحبوب من الأطعمة البالغة الفائدة للجسم والصحة، كما أنها مفيدة للمعدة وصحة الهضم بشكل عام، وفضلاً عن ذلك فهى أيضًا تقى من الكثير من الأمراض أفضل من النشويات الصريحة كالأرز الأبيض والمكرونة.

فوائد الحبوب الكاملة فى الوقاية من السرطانات وسكر النوع الثانى

ومن أهم فوائدها للجسم والصحة فتوضحها أخصائية علاج السمنة والنحافة كالتالى:

* مصدر مهم للغاية للألياف المفيدة للصحة والهضم والجسم
>*تطيل الإحساس بالشبع لفترة طويلة، وبذلك تصبح مفيدة لمتبعى الريجيم والراغبين فى إنقاص الوزن
>*تحسين عملية الهضم بشكل عام، كما تعمل على تنظيم حركة الأمعاء
>*غنية بالكالسيوم وكذلك فيتامين C
>*غنية أيضا بفيتامين B المركب المهم
>*تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى
>*تقلل أيضًا من نسب الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون
>*تخفض من نسب السكر فى الدم والدهون الثلاثية فى الجسم
>*تقى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365