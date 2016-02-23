الضغط النفسى أبرز أسباب الضغط على الأسنان.. اعرف أهم العلامات

الضغط على الأسنان أو حكها كما يطلق البعض، من المشكلات التى تقابل البعض، ولا يكتشفها أغلبهم سوى بملاحظة المحيطين بهم أو الذين ينامون بجانبهم، لأنها تكثر أثناء فترة النوم، وقد لا يلحظونها خلال ساعات اليوم العادية.إعلان - Ads إعلان - Ads
الضغوط والتوتر والقلق أبرز أسباب الضغط على الأسنانوتقول شيرين فتحى أخصائية الفم والأسنان، إن هذه المشكلة يرجعها الكثيرون إلى منشأ نفسى بحت، ناتج عن تعرض الشخص على الدوام لحالة من الضغوط المجمعة والتى لا يمكنه التعامل معها، أو قد يكون كثير التفكير، ويعانى من التوتر والقلق، وكذلك ناتج عن الشخصيات التى تحاول العمل والحركة على الدوام وتفكر فى مسئوليتها، كما أن بعض الأبحاث ربطت هذا الضغط المتواصل أثناء النوم على الأسنان ببعض العادات غير الصحية التى يعتادها الإنسان خلال يومه كالتدخين، وعلى الإنسان أن يحرص على التمتع بالهدوء النفسى وممارسة تمارين التنفس والاسترخاء قبل النوم، وطلب مساعد المختص إذا زاد الأمر عن الحد وبدأ الشخص فى إصدار أصوات من الأسنان قوية لإمكانية إصابة الفك بمشكلات مستعصية.
علامات الضغط على الأسنانالضغط على الأسنان حسب الدكتورة شيرين فتحى أخصائية الفم والأسنان، له الكثير من العلامات التى يشعر بها الشخص فور استيقاظه من النوم، ومنها الألم الشديد عند تناول الطعام فى الفكين وعند انطباق الأسنان على بعضها البعض، كذلك ألم بالوجه وألم بالرأس من شدة الضغط المتواصل، كذلك نحت الأسنان وتغير شكلها وأطرافها، وقد يعانى بعض المرضى من أوجاع تصل إلى الأذنين.
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