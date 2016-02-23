أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا تفتتح مركز محادثات فى قاعدة جوية بسوريا

Google+ Print
روسيا تفتتح مركز محادثات فى قاعدة جوية بسوريا روسيا تفتتح مركز محادثات فى قاعدة جوية بسوريا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنه جرى افتتاح مركز تنسيق لتسهيل المحادثات بين الأطراف المتحاربة فى سوريا فى قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا.

ونسبت وكالات أنباء روسية إلى المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف قوله "وفقا للاتفاقيات الروسية الأمريكية التى أبرمت فى 22 فبراير بشأن وقف الأعمال القتالية فى سوريا وتطبيق آلية مراقبة وقف إطلاق النار جرى افتتاح مركز تنسيق لمصالحة الأطراف المتحاربة."

وقال كوناشينكوف إن هدف المركز هو تسهيل المحادثات بين السورية وممثلى المعارضة باستثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن