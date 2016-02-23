روسيا تفتتح مركز محادثات فى قاعدة جوية بسوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنه جرى افتتاح مركز تنسيق لتسهيل المحادثات بين الأطراف المتحاربة فى سوريا فى قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا.

ونسبت وكالات أنباء روسية إلى المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف قوله "وفقا للاتفاقيات الروسية الأمريكية التى أبرمت فى 22 فبراير بشأن وقف الأعمال القتالية فى سوريا وتطبيق آلية مراقبة وقف إطلاق النار جرى افتتاح مركز تنسيق لمصالحة الأطراف المتحاربة."

وقال كوناشينكوف إن هدف المركز هو تسهيل المحادثات بين الحكومة السورية وممثلى المعارضة باستثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة.

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