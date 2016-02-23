ضبط موظف بريد متهم باختلاس 31 ألف جنيه من المعاشات في الأقصر

تمكن رجال شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الأقصر من ضبط موظف بمكتب بريد البعيرات متهم باختلاس 31 ألف جنيه من أموال أصحاب المعاشات.

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من وحدة مباحث إدارة شرطة البريد تفيد بضبط “ص. أ.ص” موظف بمكتب بريد البعيرات التابع لمنطقة بريد الأقصر ومقيم بدائرة مركز شرطة القرنة غرب الأقصر لاتهامه باختلاس مبلغ 30930 جنيه، من حساب أصحاب معاش التضامن الاجتماعي من خلال تزوير توقيع العملاء على كشوف الصرف والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق فضلًا عن قيامه بالاستيلاء المؤقت على مبالغ مالية من عملاء التوفير بالمكتب بلغت 26750 جنيهًا.

حرر المحضر رقم 3ح إدارة شرطة البريد وأرسل لمركز شرطة القرنة لقيده وعرضه على النيابة.