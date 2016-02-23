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زوج يقتل زوجته رميًا بالرصاص بالمنوفية لرفضها إقامة الزوجة الثانية معها

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زوج يقتل زوجته رميًا بالرصاص بالمنوفية لرفضها إقامة الزوجة الثانية معها زوج يقتل زوجته رميًا بالرصاص بالمنوفية لرفضها إقامة الزوجة الثانية معها

زوج يقتل زوجته رميًا بالرصاص – أرشيفية

لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها رميًا بالرصاص بسبب رفضها إقامة زوجته الثانية معهم في المنزل الخاص بعائلتها، وأصيبت والدتها بطلقة نارية بالذراع، وتم نقلها لمستشفى قويسنا العام.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع منى إبراهيم العويضي 35 سنة وإصابة والدتها شفيقة أحمد 60 سنة بطلقات نارية على يد زوجها خالد شعبان 40 سنة.

وبالانتقال والفحص اتضح أن المتهم أحضر سلاح ناري واطلق عدة أعيرة نارية على زوجته ووالدتها لخلافات أسرية بينهما ورفض الزوجة الأولى إقامة الزوجة الثانية في نفس المنزل الخاص بالعائلة.

وتم نقل المصابة لمستشفى قويسنا العام لإجراء جراحة عاجلة وإخراج الرصاصة، وتحرير محضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهم.

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