حبس قيادات بجماعة الإخوان بالمنوفية 5 سنوات بتهمة التحريض على العنف

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بالحبس خمس سنوات لأربعة من قيادات جماعة الإخوان بمدينة سرس الليان لانضمامهم إلى جماعة الإخوان المحظورة وتكوين خلايا غير قانونية والتحريض على العنف.

قررت الدائرة الرابعة بجنايات شبين الكوم في القضية رقم 3551 لسنة 2014، والمتهم فيها أربعة من أنصار الإخوان بمدينة سرس الليان وهم “السيد محمد برواقة”،”محمد محمد خالد”،”مصطفى عبد العزيز السرجي”،”عمرو عزوز القاضي”، لانضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وتكوين خلية إرهابية تعمل على التحريض على العنف.