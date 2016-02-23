مدير أمن بورسعيد في اجتماعه مع أفراد الشرطة: لا مكان للمتجاوزين بيننا

بورسعيد – جمال نوفل

قال اللواء محمود الديب، مدير أمن بورسعيد، في اجتماعه مع افراد الشرطة بأنه لا مكان للمتجاوزين بيننا، وأي ممارسات تهدر جهود جهاز الشرطة وتضحياته، جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود الديب، بأفراد الشرطة بالمديرية، بحضور عدد من قيادات وضباط مديرية امن بورسعيد.

وأضاف «الديب»، أن رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم فى مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد، وما زالوا يقدمون كل غالي ونفيس فداءً للوطن وأمن المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات غير مسئولة يكون من شأنها التأثير على علاقة الترابط بين السادة المواطنين ورجال الشرطة وأن أية تصرفات غير مسؤلة قد تصدر من ضابط أو فرد شرطة سوف تواجه بكل حسم وشدة. كما حث اللواء مدير الأمن على ضرورة إتباع القوانين واللوائح في كافة التعاملات وحسن معاملة المواطنين، ومراعاة قواعد حقوق الإنسان.

كما أكد اللواء مدير أمن بورسعيد أن أية تصرفات فردية قد تحدث من أي فرد أو ضابط بوزارة الداخلية ما هي أإا تصرف فردي يرجع إلى طبيعة البشر في أي فئة من فئات المجتمع ولا ينم عن توجه لجهاز وطني بأكمله يعمل به ألاف من الضباط والأفراد جميعهم على قدر عالي من الإنضباط والخلق والسلوك القويم.