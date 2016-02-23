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السعودية تكشف النقاب عن مدرعة «الملك سلمان» الجديدة

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السعودية تكشف النقاب عن مدرعة «الملك سلمان» الجديدة السعودية تكشف النقاب عن مدرعة «الملك سلمان» الجديدة

صورة للمدرعة

كشفت السلطات عن أحدث مدرعاتها الملقّبة بــ “سلمان الحزم” في معرض القوات المسلحة، والتي قال نائب رئيس شركة تصنيعها، أحمد القحطاني، إن مواصفاتها تتفوق على نظيرتها “الهمفي” الأمريكية والأوروبية.

وأضاف القحطاني في تصريح صحفي، أن المدرعة من إنتاج عام 2016، وسميت “سلمان الحزم” لداعي الفخر بقوتها وصلابتها، وأنها ستنال إعجاب الجميع في القطاعات العسكرية.

وأشار إلى “أن المدرعة قادرة على أن تقوم بمهام هجومية ودفاعية، إضافة إلى مهام تكتيكية، وتستطيع حمل وحماية قصوى لـ8 جنود”.

وذكر القحطاني “أن المدرعة جربت وطبقت عليها اختبارات، وأن لها شهادات أمريكية، وتتميز بأنها مصنوعة لكي تكون على أرض وأجواء المملكة ومصممة لذلك”، مشيراً إلى أنهم بصدد “صناعة 30 مدرعة”.

وشهد المعرض، أيضاً، إعلان المسؤولين تأسيس شركة سعودية متعاونة مع شركة “سايكروسكي” الأمريكية، وشركة “تقنية” للطيران، من أجل تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض من طراز “بلاك هوك” أو “الشبح” في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 

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