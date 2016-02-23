أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير السياحة يطلق "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016"

Google+ Print
وزير السياحة يطلق "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016" وزير السياحة يطلق "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016"
أطلق هشام زعزوع وزير السياحة، "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016" والذى ينص على أربعة محاور سيتم التركيز عليها على مدار العام الجارى وما بعده، من أجل الارتقاء بالقطاع السياحى المصرى، موضحا أن اولى تلك المحاور "الأمن" حيث تولى أهمية كبرى لضمان أمن وسلامة السائحين الذين يزورن لاستكشافها.

وقال زعزوع، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش مؤتمر "التخطيط من أجل النمو.. السياحة المصرية 2016"، إن المحور الثانى هو السياحة الثقافية، لافتا إلى دور المواقع التاريخية والمقتنيات الأثرية لجذب السائحين، كنعصر أسياسى سيحظى بتركيز أكبر حول العالم، ولا سيما مع إمكانية اكتشاف آثار جديد خلف مقبرة " توت عنخ آمون".

ويأتى المكون الثالث لإعلان القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين بمشاركة القطاع الخاص، لوضع تشريعات فعالة لدعم وتحسين أداء الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير تجربة أفضل للزوار.

بينما جاء المكون الرابع فى سياق "التعريف بمميزات مصر حول العالم" حيث سيتم إطلاق حملات ترويجية على نطاق عالمى واسع الانتشار للتعريف بالأثار والمعالم التاريخية للحضارة المصرية وروعة الصحارى المشرقة والشواطىء تاكيدا لموقع مصر كمقصد ساحر ومفعم بالغموض لا مثيل له فى أى مكان بالعالم.

وتعهد زعزوع بالالتزام بتنظيم هذا المؤتمر سنويا ، من أجل جمع القادة الفاعلين والمؤثرين فى قطاع السياحة العالمى تحت سقف واحد، وأشار إلى أنه سيتابع عن كثب تقدم العمل فى خطط "إعلان القاهرة السياحى" خلال العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء