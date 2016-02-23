وزير السياحة يطلق "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016"

أطلق هشام زعزوع وزير السياحة، "إعلان القاهرة السياحى لعام 2016" والذى ينص على أربعة محاور سيتم التركيز عليها على مدار العام الجارى وما بعده، من أجل الارتقاء بالقطاع السياحى المصرى، موضحا أن اولى تلك المحاور "الأمن" حيث تولى الحكومة أهمية كبرى لضمان أمن وسلامة السائحين الذين يزورن مصر لاستكشافها.

وقال زعزوع، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش مؤتمر "التخطيط من أجل النمو.. السياحة المصرية 2016"، إن المحور الثانى هو السياحة الثقافية، لافتا إلى دور المواقع التاريخية والمقتنيات الأثرية لجذب السائحين، كنعصر أسياسى سيحظى بتركيز أكبر حول العالم، ولا سيما مع إمكانية اكتشاف آثار جديد خلف مقبرة " توت عنخ آمون".

ويأتى المكون الثالث لإعلان القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين بمشاركة القطاع الخاص، لوضع تشريعات فعالة لدعم وتحسين أداء الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير تجربة أفضل للزوار.

بينما جاء المكون الرابع فى سياق "التعريف بمميزات مصر حول العالم" حيث سيتم إطلاق حملات ترويجية على نطاق عالمى واسع الانتشار للتعريف بالأثار والمعالم التاريخية للحضارة المصرية وروعة الصحارى المشرقة والشواطىء تاكيدا لموقع مصر كمقصد ساحر ومفعم بالغموض لا مثيل له فى أى مكان بالعالم.

وتعهد زعزوع بالالتزام بتنظيم هذا المؤتمر سنويا ، من أجل جمع القادة الفاعلين والمؤثرين فى قطاع السياحة العالمى تحت سقف واحد، وأشار إلى أنه سيتابع عن كثب تقدم العمل فى خطط "إعلان القاهرة السياحى" خلال العام .