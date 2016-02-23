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إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء من "البيطريين" لعدم مناقشة "مشروع الأغذية"

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إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء من "البيطريين" لعدم مناقشة "مشروع الأغذية" إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء من "البيطريين" لعدم مناقشة "مشروع الأغذية"
أرسلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنذارا على يد محضر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 4192 بتاريخ اليوم، الثلاثاء، وذلك لطلب عدم مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة لسلامة الأغذية، إلا فى حضور وفد من النقابة، محذرة من استمرار مناقشته وإلا فستضطر إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأوضحت النقابة خلال الإنذار، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه وفقا لقرار مجلس النقابة الطارئ، فقد تم تكليف الممثل القانونى للنقابة، وهو الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، بمخاطبة رئيس الوزراء، حيث لا يتصور مناقشة مشروع القانون من غير حضور المختصين بمهنة الطب البيطرى، نظرا لتعلق أغلب نصوصه بمهنة الطب البيطرى، وذلك تطبيقا للمادتين 76 و77 من الدستور.


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