عامل يقتل زوجته ويصيب والدته لرفضهما إقامة زوجته الثانية بمنزل العائلة

تجرد عامل من مشاعر الإنسانية بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث أطلق الرصاص على زوجته ووالدته لمنعهما زوجته الثانية من الجلوس معه فى المنزل الخاص بالعائلة، الأمر الذى أدى إلى مصرع زوجته الأولى وإصابة والدته بطلق فى الذراع وتم نقلهما إلى مستشفى قويسنا، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من مصرع منى. إ 35 _عاما ومقيمة بقرية أبنهس، وأصيبت شفيقة. أ بطلقة فى الذراع، وذلك لقيام "خالد ش.آ.ن" عامل ومقيم بذات الناحية بإطلاق الرصاص على زوجته ووالدته، لمنعهما زوجته الثانية من الإقامة معهم فى المنزل الخاص بالعائلة، الأمر الذى أدى إلى مصرع زوجته وإصابة والدته بطلق فى الذراع وتم نقلهما إلى مستشفى قويسنا.