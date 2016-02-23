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حنان شومان: "اليوم السابع" أول مؤسسة بالشرق الأوسط تطلق خدمة شكاوى القراء

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حنان شومان: "اليوم السابع" أول مؤسسة بالشرق الأوسط تطلق خدمة شكاوى القراء حنان شومان: "اليوم السابع" أول مؤسسة بالشرق الأوسط تطلق خدمة شكاوى القراء
قالت الكاتبة الصحفية أول محررة لتلقى شكاوى القراء بـ"اليوم السابع" حنان شومان، إن الخدمة الجديدة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" تهدف للتعرف على شكاوى القراء المتعلقة بالجريدة ذاتها، مشيرة إلى أن الغرب يهتم دائماً بهذه الخدمة والمواطن الغربى يعمد دائماً إلى أن يشتكى وسائل الإعلام لذاتها من خلال هذه الخدمة قبل أن يذهب لساحة المحاكم.

وأضافت "شومان" خلال لقاء خاص ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "ontv"، أن هذه الخدمة معروفة فى الصحف العالمية، ويرجع إليها القراء فى حال نشر خبر يتعلق به وتضمن خطأ ما لتصحيحه، أو فى حال نشر موضوعات تحض على الكراهية، مشددة على أن مؤسسة "اليوم السابع" هى أول جريدة عربية فى منطقة الشرق الأوسط تطلق هذه الخدمة.

ولفتت "شومان" إلى أن مؤسسة "اليوم السابع" هى أكبر مؤسسة تفاعلاً مع القارئ، ويوجد بها إدارة مختصة بتعليقات القراء بالإضافة إلى وجود إدارة خاصة أخرى لمراقبة الجودة الأمر الذى يعنى أن المؤسسة تسمع القارئ وتنقد ذاتها من الداخل وكل ذلك أحد مدخلات الخدمة الجديدة إلى جانب أرقام الهواتف.

وأشارت "شومان" إلى أنه على الرغم من الخدمة فى يومها الثانى إلا أن هناك مئات الرسائل جارى التحقيق فيها ، وتابعت:" إذا كان للقارئ حق فى أى من الشكاوى سيكون هناك مكان فى الموقع وعلى الجريدة المطبوعة لتصحيح الموقف".

واستطردت "شومان": الكثير من محررى شكاوى القراء من مختلف دول العالم أشادوا بتجربة "اليوم السابع"، مؤكدين أن دولة رائدة وستكون لها باع فى هذا الشأن، مشيرة إلى تواصلها مع بعض الصحف الغربية الكبرى للاستفادة منها كونها لها سبق فى هذه الخدمة.

- حنان شومان أول محررة لتلقى شكاوى القراء بـ"اليوم السابع"

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