وزير السياحة: بحث لشركة عالمة يثبت 61% من السائحين يتطلعون لزيارة مصر

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، عن نتائج البحث الذى أجرته شركة "بين شوين بيرلاند" الأمريكية لصالح وزارة السياحة، على سبعة أسواق رئيسية تستقبل مصر ، أن 61 % من السائحين يعتبرون مصر "وجهة يتطلعون لزيارتها خلال حياتهم، فيما أكد 53 % أن مصر تعد "مقصدا سياحيا يستحق الزيارة" أو أنها المقصد السياحى الاستثنائى المقبل فى القريب العاجل.

وقال زعزوع، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش مؤتمر "التخطيط من أجل النمو.. السياحة المصرية 2016" بحضور قرابة 200 ممثل رفيع المستوى للقطاعات السياحية من 25 دولة، إن البحث يشير إلى توقعات باستقبال مصر لإعداد ضخمة من السائحين مستقبلا، وهو ما يحفظ لمصر نصيبا محتملا جيد من السائحين وفقا لما أعلنته منظمة السياحة العالمية، ومن وجود 1.2 مليار سائح عالميا فى 2015.

وأضاف الوزير، أن أبحاث السوق التى قمنا بها كشفت عن اهتمام كبير من قبل السائحين بزيارة مصر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن شركة "بن شوين بيرلاند" تولت إجراء الدراسة البحثية خلال الفترة 15- 20 يناير 2016، والتى شملت 7 أسواق رئيسية فى أنحاء العالم "بريطانيا- روسيا – ألمانيا – الولايات المتحدة، إيطاليا – السعودية – الإمارات"، وقد تم إجراء 2805 مقابلات مع سائحين يسافرون لقضاء العطلات مرة واحدة على الأقل سنويا.

>