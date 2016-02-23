أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 26 غارة على داعش بالعراق

مقتدى الصدر يدعو العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية

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تناولت أخبار العراق، اليوم الثلاثاء، دعوة زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد، كما ركزت أخبار العراق اليوم على شن قوات التحالف 26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق.

طالب زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد وتنظيم داعش، وذلك فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

ونقلت قناة "العربية" مساء الاثنين، عن الصدر قوله فى بيان: "أوجه ندائى واليأس يعتصرنى مع هذا الكم الهائل من الفساد. أوجه ندائى والشعب فى الفقر والخوف والجوع والتخلف والسرقات والاغتيالات".

26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق

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>قال التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة فى بيان اليوم الثلاثاء إن قوات التحالف نفذت 26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا منذ يوم الاثنين. وقال البيان "فى سوريا نفذت قوات التحالف العسكرية 11 ضربة باستخدام طائرات الهجوم البرى والطائرات الهجومية والمقاتلات ضد أهداف للتنظيم".

كما قال مجلس أمن إقليم كردستان العراق فى بيان اليوم الثلاثاء إن قوات كردية خاصة نفذت هجوما وأنقذت مراهقة سويدية كان يحتجزها مقاتلو تنظيم داعش.