أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 26 غارة على داعش بالعراق

Google+ Print
أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 26 غارة على داعش بالعراق أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 26 غارة على داعش بالعراق
تناولت أخبار العراق، اليوم الثلاثاء، دعوة زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد، كما ركزت أخبار العراق اليوم على شن قوات التحالف 26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق.

مقتدى الصدر يدعو العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية
>

طالب زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد وتنظيم داعش، وذلك فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

ونقلت قناة "العربية" مساء الاثنين، عن الصدر قوله فى بيان: "أوجه ندائى واليأس يعتصرنى مع هذا الكم الهائل من الفساد. أوجه ندائى والشعب فى الفقر والخوف والجوع والتخلف والسرقات والاغتيالات".

26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق
>


>قال التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة فى بيان اليوم الثلاثاء إن قوات التحالف نفذت 26 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا منذ يوم الاثنين. وقال البيان "فى سوريا نفذت قوات التحالف العسكرية 11 ضربة باستخدام طائرات الهجوم البرى والطائرات الهجومية والمقاتلات ضد أهداف للتنظيم".

كما قال مجلس أمن إقليم كردستان العراق فى بيان اليوم الثلاثاء إن قوات كردية خاصة نفذت هجوما وأنقذت مراهقة سويدية كان يحتجزها مقاتلو تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365