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كيرى: ستكون هناك عواقب إذا انتهك اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا

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كيرى: ستكون هناك عواقب إذا انتهك اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا كيرى: ستكون هناك عواقب إذا انتهك اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا
أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الثلاثاء أنه سيكون من الخطأ بالنسبة لروسيا أو أى طرف آخر انتهاك اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا وأصر على أنه ستكون هناك عواقب لذلك.

وقال كيرى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "أى شخص يعتقد أن هناك حصانة من العقاب على انتهاك هذا (الاتفاق)... يرتكب خطأ فادحا". جاء تصريح كيرى بعدما قال السناتور بوب كوركر الرئيس الجمهورى للجنة إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أى عواقب فى ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.

وأضاف كيرى "تجرى حاليا مناقشات واسعة بشأن خطة بديلة إذا لم ننجح على مائدة المفاوضات."
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