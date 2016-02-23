"الخارجية": إنشاء اللجنة القنصلية الدائمة "المصرية - السودانية" 28 فبراير

صرح السفير د. هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه سيتم التوقيع فى الخرطوم على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية الدائمة المصرية – السودانية، والتى ستكون محفلاً لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا الدولتين الشقيقتين لدى الأخرى وفى إطار العلاقات الشعبية المتميزة التى تربط البلدين، وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يرأسه السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، يضم مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل يومى 27 و28 فبراير الجارى.

يأتى تشكيل هذه اللجنة فى إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية التى تربط بين مصر والسودان، وبحيث تكون إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، وتعكس اتفاق الجانبين على أهمية مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا البلدين بشكل دورى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السفير هشام النقيب أن السفير عبد الغنى النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية، قد وجه الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة فى الخرطوم يوم 28 فبراير الجارى، وقد رحب الجانب المصرى بالدعوة، ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات التالية للجنة على مستوى مساعدى وزيرى خارجية البلدين للشئون القنصلية.