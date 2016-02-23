أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الخارجية": إنشاء اللجنة القنصلية الدائمة "المصرية - السودانية" 28 فبراير

Google+ Print
"الخارجية": إنشاء اللجنة القنصلية الدائمة "المصرية - السودانية" 28 فبراير "الخارجية": إنشاء اللجنة القنصلية الدائمة "المصرية - السودانية" 28 فبراير
صرح السفير د. هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه سيتم التوقيع فى الخرطوم على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية الدائمة المصرية – السودانية، والتى ستكون محفلاً لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا الدولتين الشقيقتين لدى الأخرى وفى إطار العلاقات الشعبية المتميزة التى تربط البلدين، وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يرأسه السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، يضم مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل يومى 27 و28 فبراير الجارى.

يأتى تشكيل هذه اللجنة فى إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية التى تربط بين والسودان، وبحيث تكون إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، وتعكس اتفاق الجانبين على أهمية مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا البلدين بشكل دورى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السفير هشام النقيب أن السفير عبد الغنى النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية، قد وجه الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة فى الخرطوم يوم 28 فبراير الجارى، وقد رحب الجانب المصرى بالدعوة، ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات التالية للجنة على مستوى مساعدى وزيرى خارجية البلدين للشئون القنصلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء