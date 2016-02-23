أخبار اليمن اليوم.. الرئيس اليمنى يعين نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية أمس الاثنين قرارا جمهوريا يقضى بتعيين نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء القرار حسب ما نقلته "وكالة الأنباء اليمنية" أن الرئيس هادى عين اللواء الركن على محسن صالح الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وطالب بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وأن ينشر فى الجريدة اليمنية الرسمية.

ومن أخبار اليمن اليوم، رحب المجلس العسكرى بمحافظة تعز بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيين اللواء على محسن صالح الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد المجلس فى بيان له أن هذا القرار يعد مكسبا وطنيا كبيرا على طريق استكمال بناء القوات المسلحة التى تدافع عن الوطن ضد المليشيات الانقلابية.

وأعرب المجلس فى بيانه الذى نشره المركز الإعلامى التابع له عن الأمل فى أن يكون تعيين الأحمر خطوة على صعيد إنجاز عملية التحرير الشاملة واستكمال بناء القوات المسلحة وفق معايير وأسس مهنية تتجاوز إشكالات الولاء العائلى والمذهبى والقروى الذى كرسه صالح وتحولت معه المؤسسة العسكرية إلى مليشيات تقودها رغبات مريضة منه ومن جانب اتباعه - حسب البيان - ودعا المجلس جميع أبناء الشعب اليمنى إلى الوقوف خلف مؤسسته العسكرية والثقة بها لإنجاز استحقاقات التحرير الكامل للوطن من المليشيات.

ومن أخبار اليمن اليوم، ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد أن المعارك التى شهدتها جبهات مدينة عدن أمس، أسفرت عن مقتل 21 وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية فى المعارك التى دارت بين قوات الجيش والمقاومة من ناحية وبين العناصر الحوثية وصالح.

وأوضح المركز أن أحد عناصر المقاومة قتل فى المعارك فيما أصيب 14 آخرون، كما أصيب 13 مدنيا بسبب قصف المليشيات الحوثية للمناطق السكنية.