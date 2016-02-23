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أخبار سوريا اليوم.. الجامعة العربية ترحب بوقف الأعمال العدائية فى سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. الجامعة العربية ترحب بوقف الأعمال العدائية فى سوريا أخبار سوريا اليوم.. الجامعة العربية ترحب بوقف الأعمال العدائية فى سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم، الثلاثاء، على وفاة أكثر من 370 ألفا فى الحرب السورية، وتريب الجامعة العربية لاتفاق وقف الأعمال العدائية فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم قلق مجلس الأمن إزاء أنباء عن استخدام الأسلحة المحظورة فى سوريا.

أخبار سوريا اليوم


>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات أثناء الحرب الدائرة فى سوريا منذ خمس سنوات يقدر بأكثر من 370 ألف شخص ورفع تقديراته لعدد الوفيات الموثقة إلى أكثر من 270 ألفا. وقال المرصد إنه لا يمكنه توثيق كل القتلى لأسباب منها السرية من جانب الأطراف المتحاربة بشأن الخسائر فى صفوفها وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

أخبار سوريا اليوم


>رحبت الجامعة العربية اليوم بالبيان الروسى الامريكى الأخير بشأن بدء سريان اتفاق وقف الاعمال العدائية فى سوريا اعتباراً من فجر السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجارى .

وأعرب مجلس الأمن الدولى عن مخاوفه إزاء تقرير أممى يؤكد استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من جديد فى شمال سوريا. وذكر راديو "سوا" الامريكى أن المجلس أكد فى بيان صحفى صادر عقب مناقشته نتائج اول تقرير مشترك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق المستقلة لتحديد المتورطين فى استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا أن التقرير استند إلى معلومات موثوقة من دول مجاورة ومجتمعات مدنية تؤكد استخدام تلك الاسلحة خمس مرات فى كل من ادلب وحماة وحلب.

أدان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الإرهابية التى تبناها تنظيم داعش الإرهابى فى دمشق وحمص فى سوريا، ووصفها بـ"الوحشية".

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