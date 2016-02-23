أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال تهدم منزلين لفلسطينيين قتلا إسرائيليين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى هدم منزلى فلسطينيين اثنين ارتكبا هجمات ضد إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلى، إنه هدم منزلى رائد خليل ومحمد الحروب فى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، وشن المهاجمان هجومين منفصلين فى 23 نوفمبر من العام الماضى، وقتل أحدهم جنديين إسرائيليين طعنا فى مكتب بتل أبيب، بينما فتح الثانى النار على سيارات بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل إسرائيلى وطالب أمريكى وفلسطينى وتم القبض على الاثنين.

وقتل نحو 28 إسرائيليا فى موجة عنف بدأت قبل خمسة أشهر بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وقتل 166 فلسطينيا، 119 منهم تقول إسرائيل إنهم مهاجمون، وتقول إسرائيل: إن سياسة هدم منازل تشكل رادعا لشن مثل تلك الهجمات، ويقول منتقدون إنه تكتيك يرقى إلى حد العقاب الجماعى.

ومن أخبار فلسطين اليوم، نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مسيرات فى مناطق عدة بقطاع غزة، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانطلاقتها ودعما للوحدة الوطنية والمصالحة والهبة الشعبية الحالية فى الضفة الغربية والقدس.

ورفع المشاركون فى المسيرات الأعلام الفلسطينية، ورايات الجبهة الديمقراطية (يسار فلسطينى)، وسط هتافات تدعو لتعزيز المقاومة الشعبية والانتفاضة ودعم المزارعين فى المناطق العازلة على حدود قطاع غزة.

وقال عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حميد، فى كلمة أمام المشاركين فى المسيرة فى رفح، إن ذكرى انطلاقة الجبهة تأتى هذا العام فى إطار المقاومة والانتفاضة والكفاح الجماهيرى بكل أشكاله فى مواجهة الاحتلال ومشاريع الاستيطان، متسلحة برؤية سياسية استراتيجية والتمسك الدائم بالوحدة الوطنية على قاعدة من الشراكة الوطنية الكاملة.

واعتبر أبو حميد أن الانتفاضة الشبابية استحقاق انتظره الشعب الفلسطينى طويلا بعد وصول العملية السياسية، تحت الرعاية الأمريكية المنفردة، إلى طريق مسدود، معلنا فشل أسسها وشروطها وآلياتها فى تأمين الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى.

وطالب حكومة التوافق الوطنى بدعم المزارعين فى أراضيهم فى المناطق العازلة شرق رفح، وتعزيز صمود المواطنين فى بيوتهم فى المناطق الحدودية فى القطاع.