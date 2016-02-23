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فصيل كردى سورى: مقتل ألمانى كان يحارب معنا ضد داعش

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فصيل كردى سورى: مقتل ألمانى كان يحارب معنا ضد داعش فصيل كردى سورى: مقتل ألمانى كان يحارب معنا ضد داعش
قال مسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية السورية إن مواطنا ألمانيا قتل اليوم الثلاثاء فى سوريا بينما كان يقاتل فى صفوف الوحدات ضد تنظيم داعش ليصبح سابع غربى يلقى حتفه وهو يقاتل مع الفصيل.

وقال المسؤول لرويترز إن الألمانى قتل فى بلدة الشدادى فى محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا ولن يُكشف عن هويته حتى يجرى إخطار أسرته.

وذكر المسؤول أن أمريكيا وبريطانيا وألمانيين اثنين وأستراليين اثنين وكنديا لاقوا حتفهم وهم يقاتلون مع وحدات حماية الشعب. وتحصل الوحدات على دعم جوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى معركتها ضد تنظيم داعش فى شمال سوريا.

ورفض المسؤول بوحدات حماية الشعب نشر اسمه لأنه ليس متحدثا رسميا باسم المجموعة.
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