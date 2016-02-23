مقتل عنصر من حرس الحدود السعودى بإطلاق نار من اليمن

ذكرت وزارة الداخلية السعودية ان عنصرا من حرس الحدود قتل الثلاثاء بإطلاق نار من اليمن المجاورة حيث يشن التحالف الذى تقوده السعودية حربا ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الانباء السعودية انه "اثناء اداء احدى دوريات حرس الحدود لمهامها بمحاذاة حدود المملكة فى قطاع خباش بمنطقة نجران، تعرضت لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود اليمنية"، ما ادى الى مقتل عسكرى برتبة عريف.

وأضافت انه "تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصدر النيران بالمثل. وقد نتج عن ذلك تبادل إطلاق نار مع العناصر المعادية".

وقتل أكثر من 90 مدنيا وجنديا فى عمليات القصف والاشتباكات على طول الحدود بين السعودية واليمن منذ مارس الماضى عندما بدأ التحالف فى شن عملية عسكرية فى اليمن.

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