أخبار ليبيا اليوم.. مسؤول ليبى يؤكد سيطرة الجيش على منطقة الليثى ببنغازى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات قائد القوات الخاصة الليبية حول سيطرة الجيش على منطقة الليثى ببنغازى، وتناولت تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر حول الانتصارات ببنغازى.>وركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات قائد التحريات بالقوات الخاصة الليبية «الصاعقة»، فضل الحاسى، سيطرة جيش ليبيا على منطقة الليثى بالكامل.

وقال الحاسى أن القوات الخاصة والوحدات المساندة لها تمكنوا من السيطرة على منطقة الليثى بعد فرار مقاتلى تنظيم «داعش» فى ساعات الصباح الأولى بعد اقتحام الجيش الليبى المنطقة. وأوضح الحاسى، أن الجيش استهدف بشكل مباشر غرفة العمليات الرئيسة التابعة للتنظيم وقتل من فيها، وفتح الطريق السريع الرابط بين الليثى القديم والليثى الجديد، مشيرًا إلى أن الجيش غنم الكثير من الأسلحة والذخائر والسيارات، وأيضًا استعادة سيارة القائد الميدانى بالكتيبة «21 صاعقة» الراحل سالم النايلى الشهير بـ"عفاريت".

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إعلان المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى، أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة "الصاعقة تمكنت من استرداد مقرى الكتيبتين 319 و36 صاعقة، بعد دحر الجماعات الإرهابية بمحور القتال بمنطقة الليثى والتى تم السيطرة عليها كاملة.

وقال الزوى أن قوات الجيش حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاق عملية "دم الشهيد" يوم السبت الماضى، لافتا أن تم أيضا السيطرة على مصنع المشروبات والبيلاح وحوالى 90 فى المائة من محور القتال "بوعطنى".

وأضاف الزوى، أن الاشتباكات ما زالت جارية بكافة المحاور القتالية ببنغازى، مشيرا إلى أن الخسائر الكبيرة التى تكبدها تنظيم "داعش" من العتاد وعناصره المسلحة. وأوضح أن العمليات الجارية الآن تسير بنجاح كبير، حسب الخطة الموضوعة من قبل رئاسة الأركان الليبية.

فيما أبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر، إن الانتصارات التى تشهدها مدينة بنغازى نتيجة الصبر من الشعب ومن جنود القوات المسلحة.

وأوضح حفتر – خلال كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة تقدم القوات المسلحة الليبية فى كل محاور القتال فى مدينة بنغازى – أن هذا الصبر جزء من الكفاح والقدرة فى التغلب على الخصم.

>