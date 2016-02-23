أخبار المغرب اليوم.. داخلية إسبانيا تعتقل 4أشخاص يشتبه تجنيدهم أفراد لداعش

ركزت أخبار المغرب اليوم على تصريحات الداخلية الإسبانية حول اعتقال 4 أشخاص يشتبه تجنيد أفراد لصالح داعش، وتناولت أخبار المغرب اليوم ما أعلنه معهد الوطنى للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطنى للبحث العلمى والتقنى بدولة المغرب أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجات على ريختر.>وركزت أخبار المغرب اليوم على تصريحات وزارة الداخلية الإسبانية حول اعتقال رجال شرطة من إسبانيا والمغرب باعتقال أربعة أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء فى خلية جهادية تسعى إلى تجنيد أفراد لصالح تنظيم داعش.

ونقلت أخبار المغرب اليوم عن بيان للوزارة الثلاثاء، أن ثلاثة أسبان اعتقلوا فى جيب مليلة الأسبانى فى شمال أفريقيا، فيما اعتقل مغربى فى مدينة نادور المغربية القريبة.

وأضافت الوزارة أن الأربعة شكلوا خلية تهدف إلى تجنيد مقاتلين للانضمام إلى داعش فى العراق وسوريا فضلا عن مقاتلين يرغبون فى شن هجمات فى إسبانيا والمغرب.

واعتقلت الشرطة الإسبانية مائة شخص ممن يعتقد بأنهم متطرفون إسلاميون العام الماضى وأكثر من 600 منذ تفجير قطار مدريد عام 2004 والذى أسفر عن مقتل 191 شخصا وإصابة قرابة ألفين.

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم البيان الصحفى الصادر عن المعهد الوطنى للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطنى للبحث العلمى والتقنى بدولة المغرب أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجات على سلم ريختر الثلاثاء، بعرض سواحل الحسيمة والناظور.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى بالمعهد أنه تم تسجيل هذه الهزة الأرضية فى حدود الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحا.