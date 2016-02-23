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غدًا.. محاكمة المتهمين بـ«اقتحام قسم التبين»

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غدًا.. محاكمة المتهمين بـ«اقتحام قسم التبين» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ«اقتحام قسم التبين»

أرشيفية

تنظرغدًا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

وكانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

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