ليلة_الأبطال التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة أمام أرسنال

يدفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بالقوة الضاربة لفريقه في التشكيل الأساسي أمام أرسنال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء في مباراة مرتقبة.

وحافظ إنريكي على التشكيل الأقوى لديه إذ يلعب الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار في التشكيل الأساسي أمام راكيتيتش وإنيستا وبوسكيتس.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا - ماسكيرانو - بيكيه - داني ألفيش

الوسط: إنيستا - بوسكيتس - راكيتيتش

الهجوم: ميسي - سواريز - نيمار