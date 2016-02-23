ليلة_الأبطال التشكيل - أرسنال ' حذر ' أمام برشلونة.. والنني خارج القائمة

يدفع أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بتشكيل متوازن أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات في إنجلترا.

وخرج المصري محمد النني لاعب وسط الفريق من قائمة أرسنال إذ لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

وقرر فينجر الاحتفاظ بالورقة الهجومية الرابعة على مقاعد البدلاء وهو ثيو والكوت ليلعب تشامبرلين خلف أوزيل وجيرو وأليكسيس سانشيز.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بتر تشك

الدفاع: مونريال - كوسيلني - ميرتساكر - بيلرين

الوسط: كوكلين - رامسي - تشامبرلين - أوزيل

الهجوم: سانشيز - جيرو