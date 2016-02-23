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رئيس الوزراء الياباني رفض نصيحة أوباما بعدم زيارة روسيا

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رئيس الوزراء الياباني رفض نصيحة أوباما بعدم زيارة روسيا رئيس الوزراء الياباني رفض نصيحة أوباما بعدم زيارة روسيا

رئيس الوزراء الياباني

ذكرت وكالة “كيودو” اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الامتناع عن زيارة روسيا.

ووفقا للوكالة، جرت محادثة هاتفية بين أوباما وأبي في 9 فبراير إلا أنه اليوم فقط عرف أن الرئيس الأمريكي حاول اقناع رئيس الوزراء الياباني في إلغاء زيارته إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن أوباما: “الآن الوقت غير مناسب”. وأكد المصدر أن أبي لم يقتنع وانتهى النقاش دون نتائج.

ووفقا للوكالة، تراقب الولايات المتحدة بقلق التقارب بين روسيا واليابان، الذي كان بمبادرة من رئيس الوزراء الياباني.

ويتوقع آبي إحراز تقدم في المفاوضات حول القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا، ولكن التقارب مع روسيا يمكن أن يضر بالعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان.

 

 

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