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إزالة 107 حالة إشغال و48 إعلان مخالف بشوارع بني سويف‎

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إزالة 107 حالة إشغال و48 إعلان مخالف بشوارع بني سويف‎ إزالة 107 حالة إشغال و48 إعلان مخالف بشوارع بني سويف‎

إزالة إعلانات من شوارع بني سويف – أرشيفية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملاتها اليوم لإزالة الإعلانات العشوائية أسفرت عن رفع وإزالة “12″ إعلان مخالف بميدان العبور وأمام مدرسة الزخرفية وكلية التربية بشارع صلاح سالم، بالإضافة إلي إزالة “36″ إعلان فانوس بداية من ميدان العبور حتى الشبان المسلمين وشارع الجمهورية على جانبي الطريق.

هذا وقد تمكنت الحملة من إزالة عدد “107″ حالة بداية من شارع عبدالسلام عارف، الطريق الدائري، جسر إسلام، شارع حسن، شارع سعد زغلول، سوق الدهشوري بواقع “26″ حالة إشغال طريق “24″ باعة جائلين “18″ يافطة “12″ تاندة “27″ تعديات على الأرصفة.

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