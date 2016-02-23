«البحر الأحمر» تتتهي من تجهيز جدول أعمال المؤتمر الأكاديمي لتنشيط السياحة‎

أنهت محافظة البحر الأحمر استعدادتها لاستضافة المؤتمر السياحي الأكاديمي، والذي تستضيفه مدينة الغردقة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد أن تم عقد الاجتماع التمهيدي بالتنسيق مع مؤسسة المجمع السياحي ومجمع إعلام الغردقة وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وجامعة جنوب الوادي وتجهيز ورقة العمل الخاصة بالمحاور التي سيتناولها جدول أعمال مؤتمر السياحة الأكاديمي.

وقال ماجد القاضي منسق المؤتمر، إن الفعاليات تشمل عدد من الأحداث الهامة تبدأ بتقديم عرض مصور للبحث المشترك بين الواقع العملي والواقع العلمي حول السياحة بالبحر الأحمر، والذي أعدته جهات مختلفة في قطاع السياحة بالمحافظة بخبرات علمية من كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي وتسليم نسخ من البحث لوزير السياحة وأعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب، بالإضافة إلى عقد دورة في تنشيط وترويج السياحة خاصة في وقت الأزمات وعرض فيلم ترويجي عن أهم معالم المحافظة السياحية، والذي سوف يعرض بالمعارض الدولية لجذب السائحين وبرومو لقناة اليوتيوب رد سى ريفيرا.

وأضاف «القاضي» أن المحور الثالث للمؤتمر سيتناول لأهمية الدور الإلكتروني في الترويج والتنشيط للسياحة، حيث يتم عرض أول مشروع إليكتروني مصري وهو المحرك البحثي السياحي وعرض الصفحة الإلكترونية “رد سي ريفيرا”، والإعلان عن إقامة معرض السياحة الإليكترونية سبتمبر 2016

> وعلى هامش فعاليات المؤتمر ستقام مبادرة إعداد أحد ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة لعبور المانش 2017 وتسجيل الحدث لعرضه بالمهرجانات والمعارض الدولية.

ووجهت إدارة المؤتمر الدعوة للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وعدد من أساتذة كلية السياحة والفنادق وعدد من خبراء السياحة ووسائل الإعلام والصحف المصرية.